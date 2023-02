O chefe do grupo russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou, nesta sexta-feira (17), que suas tropas conquistaram a aldeia de Paraskoviivka, limítrofe com a cidade sitiada de Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde ocorreu a batalha mais longa desde o início da ofensiva russa no país.



"Apesar do bloqueio de munições, apesar das baixas significativas e das batalhas sangrentas, os rapazes ocuparam todo o território de Paraskoviivka", ao norte de Bakhmut, afirmou Prigozhin, citado por seu serviço de imprensa.