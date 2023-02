Nápoles abrigará museu dedicado ao tenor Enrico Caruso

Um museu dedicado ao lendário tenor Enrico Caruso, que se tornou a primeira estrela italiana de renome internacional, abrirá suas portas em Nápoles - anunciou o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, nesta sexta-feira (17).



Instalado dentro do Palácio Real de Nápoles, o Museu Caruso será inaugurado em 20 de julho, 150 anos após o nascimento do artista, cujo nome popularizou a ópera lírica.



Enrico Caruso (1873-1921) foi o "primeiro cantor da história da música mundial que compreendeu e utilizou o imenso potencial da indústria fonográfica", declarou o ministro Sangiuliano, em entrevista coletiva em Roma.



Segundo a curadora do museu, Laura Valente, ele também foi "o primeiro a vender um milhão de discos", fazendo de sua voz uma das mais populares da história da música.



O museu apresentará uma seleção de figurinos, cartazes, fotografias e gramofones, além de gravações sonoras.



Nascido em uma família pobre em Nápoles, Caruso teve uma relação conturbada com sua cidade natal, onde recebeu algumas críticas negativas em 1901. Jurou nunca mais voltar a cantar lá, até sua morte, aos 48 anos.