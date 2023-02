Ataque 'jihadista' no Níger termina em 17 mortos, todos soldados

O governo do Níger anunciou, nesta sexta-feira (17), que 17 soldados morreram em uma emboscada "jihadista" na semana passada no sudoeste do país, perto da fronteira com o Mali.



"Dezessete (soldados) mortos, 13 feridos e 12 desaparecidos", relatou o Ministério da Defesa, acrescentando que "as operações de busca continuam".



Em um primeiro momento, o ministério havia anunciado a morte de dez soldados em um ataque de "terroristas armados" contra uma patrulha militar em 10 de fevereiro.



O incidente ocorreu na vasta região de Tillaberi, no oeste do Níger, abrangendo Burkina Faso e Mali, dois países duramente atingidos pela insurgência "jihadista".



Desde 2017, a região sofre repetidos ataques por parte de grupos armados ligados à Al-Qaeda e à rede do Estado Islâmico.