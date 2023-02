Ciclone na Nova Zelândia deixa pelo menos oito mortos

Ao menos oito pessoas morreram na Nova Zelândia na passagem do ciclone Gabrielle, incluindo uma menina de dois anos que foi arrastada pelas águas, informaram as autoridades nesta sexta-feira (17).



A tempestade provocou um rastro de destruição na Ilha Norte, uma das duas principais da Nova Zelândia.



Quase 10.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e várias cidades continuam sem energia elétrica e água potável.



De acordo com as administrações locais, dezenas, e até centenas de comunidades, permanecem isoladas.



Na região de Hawke's Bay, uma das mais afetadas, Ella Louise Collins, seu marido e os dois filhos ficaram presos na casa da família, de apenas um andar.



"A água estava a apenas 10 centímetros do teto da nossa casa e subiu de forma extremamente rápida e violenta", escreveu Collins no Facebook.



O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, visitou a região nesta sexta-feira.



"Há algumas pessoas que estão em uma condição muito, muito frágil (...) Peço apenas que as pessoas sigam adiante, vamos superar isto. Vamos sair desta", afirmou.



Hipkins assumiu o cargo há menos de um mês, após a renúncia surpreendente da primeira-ministra Jacinda Ardern.



O governo informou que 62.000 casas em todo o país continuam sem energia elétrica.