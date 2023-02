Coreia do Norte ameaça reposta 'sem precedentes' a exercícios militares de EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte ameaçou nesta sexta-feira (17) apresentar uma resposta "sem precedentes" aos próximos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que o país considera preparativos para a guerra.



A advertência aconteceu antes de uma reunião técnica prevista para a próxima semana em Washington, na qual os dois aliados discutirão possíveis respostas ao uso de armas nucleares pela Coreia do Norte.



O regime de Pyongyang critica há muitos anos os exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul, que considera o treinamento para uma invasão.



"São preparativos para uma guerra de agressão", afirmou um porta-voz do ministério norte-coreano das Relações Exteriores em um comunicado.



Se Washington e Seul prosseguirem com os exercícios, ambos "enfrentarão contra-ataques persistentes e enérgicos sem precedentes", acrescenta o texto.



Os exercícios da próxima semana serão concentrados no "planejamento conjunto, gestão conjunta e resposta conjunta, com os ativos nucleares de Washington" em caso de um ataque nuclear por parte da Coreia do Norte, afirmou à AFP um funcionário do ministério sul-coreano da Defesa.



No governo do presidente Yoon Suk Yeol, a Coreia do Sul intensificou os exercícios militares com os Estados Unidos, que haviam sido reduzidos durante a pandemia de covid.