Trabalhador rural acusado de massacre na Califórnia declara inocência

O homem acusado de ter matado sete pessoas e ferido outra em dois ataques armados ocorridos no norte da Califórnia se declarou inocente no tribunal nesta quinta-feira (16), reportou a imprensa local.



Zhao Chunli, de 66 anos, enfrenta a Justiça pelo assassinato de sete colegas da comunidade rural de Half Moon Bay no mês passado, um caso que a promotoria considera que se tratou de disputa trabalhista.



Cidadão chinês, Zhao negou as sete acusações de homicídio, bem como a acusação de tentativa de homicídio e o agravante de homicídio múltiplo.



O acusado vive nos Estados Unidos há mais de 10 anos e se pronunciou com a ajuda de um intérprete perante o tribunal de Redwood City, norte da Califórnia. A maioria das vítimas era chinesa, e outras duas tinham nacionalidade mexicana.



Zhao e a mulher faziam parte do grupo de trabalhadores rurais que vivia em uma fazenda de cogumelos, onde ele realizou o primeiro ataque. Um juiz ordenou que ele retorne ao tribunal em 3 de maio, segundo o jornal "San José Mercury".



Dias depois de sua prisão, Zhao conversou com uma jornalista do canal de TV NBC Bay area, que o visitou na prisão, e admitiu ter cometido os assassinatos. Segundo Janelle Wang, Zhao disse que acreditava que tinha problemas mentais.



O suspeito também teria dito à jornalista que sofreu anos de assédio e cargas de trabalho excessivas, e que suas queixas não foram ouvidas.