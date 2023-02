Petróleo tem leve recuo

Os preços do petróleo tiveram um leve recuo nesta quinta-feira, ainda digerindo o afluxo em massa de reservas do produto nos Estados Unidos, e apesar da revisão para cima das projeções sobre o consumo global de petróleo bruto feitas pelas principais agências de energia.



O barril do Brent para entrega em abril caiu 0,28%, para 85,14 dólares, e o do WTI para março, 0,12%, para 78,49 dólares.



"Embora o relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE) preveja uma demanda crescente de petróleo em 2023, isso não foi suficiente para ofuscar o acúmulo significativo de petróleo bruto reportado" ontem nos Estados Unidos, explicaram analistas da Energi Danmark.



"Um aumento das reservas comerciais em 16 milhões de barris na semana passada é pessimista para o mercado, é inevitável!", comentou Andrew Lebow, do Commodity Research Group.