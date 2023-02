Subvenções públicas ao uso de energias fósseis bateram recorde em 2022, diz AIE

"Mais de um trilhão de dólares". Obrigados a responder com urgência ao aumento das tarifas de energia, os países nunca subvencionaram tanto o consumo de energias fósseis como em 2022, lamentou, nesta quinta-feira (16), a Agência Internacional de Energia (AIE).



Diante da desestabilização dos mercados de energia, provocada pela guerra na Ucrânia, e de preços "extraordinariamente elevados e voláteis", governos de países ao redor do mundo preferiram proteger os consumidores e as empresas a pensar na transição para as energias limpas, informou a agência.



"Algumas destas medidas podem ser defendidas como necessárias, política e socialmente (...), mas a amplitude destas intervenções é um sinal inquietante para a transição energética", destacou a AIE.



Além de serem um peso "significativo" para as finanças públicas, "estes gastos aumentam o risco de diminuir os incentivos no uso da energia de forma eficaz ou evoluir para as energias limpas", informou a AIE.



No total, "as subvenções às energias fósseis dobraram em relação ao ano anterior" e atingiram "o recorde absoluto de um trilhão de dólares", segundo a AIE.



A agência, com sede em Paris, incentivou que as lições sejam aprendidas para o futuro.



"Os preços das energias fósseis são a melhor forma de levar a uma transição para as energias limpas" porque desviam o dinheiro e a atenção dos poderes públicos e, em alguns casos, incitam a voltar a práticas mais contaminantes, como substituir o gás pelo carvão nas usinas, destacou a AIE.



"É melhor investir em trocas estruturais do que em ajudas de emergência", concluiu a agência, que também recomendou calibrar melhor as subvenções para que beneficiem os mais pobres e afetados pelo aumento das tarifas.