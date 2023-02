Os outros republicanos que poderiam desafiar Trump nas eleições de 2024

Ron DeSantis, Mike Pence, Tim Scott e Mike Pompeo poderiam disputar a indicação republicana às eleições presidenciais de 2024, que já conta com Donald Trump e Nikki Haley.



Por enquanto, nenhum destes adversários em potencial do ex-presidente Trump anunciou oficialmente sua candidatura.



- Ron DeSantis -



A candidatura do governador da Flórida, 44 anos, uma estrela em ascensão da direita radical, é uma das mais aguardadas nas fileiras republicanas.



Em 2018, ele foi eleito por uma margem estreita governador desse estado do sul dos Estados Unidos, após receber o apoio de Donald Trump, cujas ideias compartilha, mas de quem diverge na forma.



Desde então, distanciou-se e ganhou popularidade, mantendo a Flórida aberta durante a pandemia, ao mesmo tempo em que multiplicou medidas ultraconservadoras em educação e imigração.



"Para mim, a luta acaba de começar", disse, no começo de novembro, após ser reeleito para governar o estado. A declaração alimentou todo tipo de especulação. Mesmo assim, não se espera que faça um anúncio formal antes do verão boreal.



DeSantis foi oficial da Marinha, é casado e tem três filhos. Católico, encarna a autoridade e a família tradicional, valores muito apreciados pelos republicanos.



As pesquisas ainda dão a Donald Trump uma vantagem folgada, mas a diferença entre os dois diminui.



- Mike Pence -



Depois de anos de lealdade inabalável a Donald Trump, seu ex-vice-presidente Mike Pence mudou de tom após a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores do ex-magnata.



Este cristão evangélico de 63 anos, contrário ao aborto, parece decidido a se candidatar em desafio ao ex-presidente.



Ex-apresentador de rádio, Pence viaja pelo país, concentrando-se, sobretudo, nos estados que provavelmente farão a diferença nas primárias republicanas.



- Tim Scott -



O senador pela Carolina do Sul Tim Scott, 57 anos, sonha abertamente em se tornar o primeiro presidente republicano negro.



Foi reeleito em novembro, com uma vantagem de 26 pontos sobre seu adversário. Na ocasião, disse que seu avô tinha votado em Barack Obama. "Quem dera tivesse vivido o suficiente para ver outro presidente negro e, dessa vez, um republicano!".



Primeiro, ele terá que desafiar Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, que quer se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.



Em um partido que guinou mais à direita, no qual predominam homens brancos, as chances destes possíveis candidatos parecem limitadas.



Nesta quinta-feira, o senador também inicia uma viagem por estados estratégicos.



- Mike Pompeo e os outros -



Ex-secretário de Estado durante o governo de Trump, Mike Pompeo também consta da lista de presidenciáveis em potencial.



Aos 59 anos, ele acabou de publicar um livro e se distanciou de seu antigo chefe.



Também circulam os nomes dos governadores de Maryland, Larry Hogan, e New Hampshire, Chris Sununu, assim como o do ex-governador de Nova Jersey Chris Christie. Estes moderados, populares entre os independentes, são muito críticos a Donald Trump.