Presidente mexicano considera processar advogado de García Luna nos EUA

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quinta-feira (16) que está considerando processar por danos morais nos Estados Unidos o advogado do ex-secretário de Segurança Genaro García Luna por acusá-lo de receber dinheiro de traficantes de drogas.



César Castro, advogado do ex-secretário mexicano julgado por tráfico de drogas em um tribunal do Brooklyn, interrogou na terça-feira (14) o ex-traficante Jesús "Rey" Zambada, testemunha da acusação, sobre um suposto pagamento de US$ 7 milhões (mais de R$ 36 milhões) ao atual presidente.



"Estou vendo se é possível apresentar uma ação por danos morais contra o advogado de García Luna e seus responsáveis nos Estados Unidos", disse o presidente de esquerda em entrevista coletiva matinal.



Na quarta-feira, López Obrador chamou Castro de "farsante, caluniador", depois de negar que ele, ou seus colaboradores, tenham recebido dinheiro de criminosos para sua campanha presidencial de 2006, quando foi derrotado pelo conservador Felipe Calderón.



O presidente declarou que instruiu o chanceler Marcelo Ebrard a analisar as possibilidades desse processo e a reparação econômica que poderia ser exigida.



Zambada disse ao advogado que se lembrava de ter repassado dinheiro para uma campanha, mas não para López Obrador.



"Não aceito que questionem minha honestidade (...) sou o presidente do México, não se pode governar um país sem autoridade moral", acrescentou.



O presidente explicou que não tem dinheiro para pagar um advogado nos Estados Unidos, então procuraria um que aceitasse uma porcentagem da eventual indenização e o restante, segundo ele, seria destinado a familiares de vítimas de violência.



García Luna, que foi secretário de Segurança de 2006 a 2012, enfrenta quatro acusações de tráfico de drogas.



O júri deve iniciar as deliberações nesta quinta-feira para determinar se o ex-secretário ajudou o cartel de Sinaloa a traficar toneladas de drogas para os Estados Unidos.