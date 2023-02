Objeto voador: 'Balões são chineses', dizem oficiais dos EUA

Senador democrata Schumer acredita que o objeto faz parte de um suposto programa de vigilância, até então desconhecido, dos chineses (foto: ALEX WONG / AFP)









"Acho que os chineses foram pegos mentindo e acho que é um verdadeiro retrocesso para eles".





O senador ainda destacou que até alguns meses atrás, eles não sabíamos sobre os balões. "O suposto programa de reconhecimento chinês também existiu durante o governo Trump, mas só recentemente foi descoberto pela inteligência dos EUA e pelas comunidades militares", disse surpreso. “É incrível que não soubéssemos".

"Acho que nossos militares, nossa inteligência, estão fazendo um ótimo trabalho. Sinto muita confiança no que eles estão fazendo. Mas por que desde o governo Trump ninguém sabia disso?", questionou o senador. Mesmo assim, o parlamentar confia no que será feito daqui para frente. "Provavelmente seremos capazes de reunir todo esse balão de vigilância e saber exatamente o que está acontecendo".





Segundo a ABC, Schumer ainda destacou os esforços legislativos, em andamento, que versam sobre relacionamento dos EUA com a China em outros segmentos: incentivando a fabricação doméstica em vez da fabricação no exterior e considerando uma possível proibição do TikTok, o popular aplicativo chinês aplicativo de mídia social apoiado













































Em entrevista exclusiva à ABC News, divulgada neste domingo (12/2), o democrata, líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, disse que foi informado pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que os oficiais de inteligência acreditam que o objeto que sobrevoou o Canadá , neste sábado (11/2), era um balão. Assim como o objeto desconhecido abatido sobre o Alasca na sexta-feira (10/2) e a embarcação derrubada nas águas da Carolina do Sul, no início deste mês.