Ao menos 25 mortos e 120 feridos em explosão em mesquita no Paquistão

Mesquita ficou destruída no atentado (foto: Maaz ALI / AFP)

Ao menos 25 pessoas morreram e 120 ficaram feridas em uma explosão nesta segunda-feira em uma mesquita no quartel-general da polícia na cidade paquistanesa de Peshawar, informou o governo local."Estou aqui, no local dos fatos, onde acontecem as tarefas de resgate", afirmou o vice-comissário da cidade de Peshawar, Shafiullah Khan."Mais corpos estão sendo retirados. No momento, nossa prioridade é salvar as pessoas soterradas sob os escombros".