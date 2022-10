Trump é intimado por comissão que investiga invasão do Capitólio

Se Trump não comparecer ao depoimento, ele pode enfrentar acusações criminais e prisão (foto: Reuters)

A comissão especial do Congresso dos Estados Unidos que investiga o tumulto ocorrido no Capitólio em 2021 emitiu uma intimação legal ordenando que o ex-presidente Donald Trump preste depoimento aos legisladores.Dirigindo-se a Trump, a intimação diz: "Você estava no centro do primeiro e único esforço de qualquer presidente dos Estados Unidos para subverter o resultado de uma eleição".E continua: "Você sabia que essa atividade era ilegal e inconstitucional".Trump pode responder por acusações criminais se não cumprir a intimação.A comissão está analisando o violento ataque de apoiadores de Trump ao prédio do Congresso dos EUA, que ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021.Os sete democratas e dois republicanos do painel votaram por unanimidade na semana passada para forçar o republicano a testemunhar sobre o papel dele no motim.Os legisladores dizem que Trump incitou seus apoiadores a rejeitar o resultado da eleição presidencial de 2020, levando-os a invadir os corredores do Congresso em um esforço para impedir que Joe Biden fosse certificado como vencedor.Eles dizem que suas falsas alegações de interferência de eleitores e argumentos de que a eleição foi "roubada" foram uma tentativa de instigar um golpe contra o governo dos EUA.



No entanto, eles ainda não encaminharam ao Departamento de Justiça dos EUA pedidos para que Trump enfrente possíveis acusações criminais.



A intimação foi emitida poucas horas depois que o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, foi multado em US$ 6.500 (R$ 33,5 mil) e sentenciado a quatro meses de prisão por desacato ao Congresso.



Ele foi condenado depois de se recusar a fornecer testemunho ou documentos à comissão que investiga os fatos do dia 6 de janeiro.



Se os republicanos retomarem o controle da Câmara dos Deputados após as eleições de meio de mandato de novembro - o que é esperado de acordo com as pesquisas de intenção de voto atuais - o trabalho da comissão chegará ao fim e o painel será dissolvido.



Trump - que criticou o inquérito dizendo ser uma estratégia projetada para distrair os eleitores americanos do "desastre" do governo democrata - deve se recusar a testemunhar e desafiar a intimação.



