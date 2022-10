Explosão em mina na Turquia mata 25 pessoas e deixa dezenas presas sob a terra

Equipes de resgate estão perfurando terreno rochoso para retirar sobreviventes da mina de carvão (foto: Getty Images)

Pelo menos 25 pessoas morreram e dezenas permanecem presas sob a terra após uma explosão em uma mina de carvão na província de Bartin, no norte da Turquia, nesta sexta-feira (14/10).



Cerca de 110 pessoas trabalhavam na mina no momento da explosão — quase metade delas a mais de 300 metros de profundidade.



O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, disse que 11 pessoas foram resgatadas e estão sob tratamento médico. Equipes de emergência estão perfurando o terreno rochoso para resgatar mais pessoas.



O prefeito de Amasra, Recai Cakir, disse que muitos dos que sobreviveram sofreram "ferimentos graves".



Vídeos registrados no local mostram mineiros saindo da mina com os corpos repletos do preto do carvão e com os olhos turvos. Também há parentes e amigos dos desaparecidos aguardando ansiosamente por notícias no local.



A mina pertence à estatal Turkish Hard Coal Enterprises. Acredita-se que a explosão tenha ocorrido a cerca de 300 metros de profundidade. Aproximadamente 49 pessoas estavam trabalhando na zona de maior risco, entre 300 e 350 metros de profundidade, de acordo com o ministro do Interior, Suleyman Soylu.





O prefeito de Amasra, Recai Cakir, disse que muitos dos que sobreviveram sofreram 'ferimentos graves' (foto: Getty Images)

A causa da explosão ainda não é conhecida, e a promotoria local iniciou uma investigação.

O ministro da Energia da Turquia disse que há indícios de que a explosão foi causada por grisu, que é uma mistura explosiva do metano que se forma em minas de carvão.



Ainda segundo o ministro, houve desmoronamentos parciais dentro da mina, mas não há registro de incêndios. A ventilação no local parece estar ocorrendo adequadamente.



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deve visitar o local no sábado (15).

Um trabalhador que conseguiu escapar sozinho disse: "Havia muita poeira e fumaça e não sabemos exatamente o que aconteceu".



Em 2014, a Turquia viveu seu pior desastre em uma mina de carvão, quando 301 pessoas morreram após uma explosão na cidade de Soma.



- Este texto foi publicado originalmente em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-63265582