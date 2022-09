É iminente o impacto do ciclone de categoria 4 na costa oeste (foto: RICARDO ARDUENGO / AFP )

O furacão Ian já provoca condições "catastróficas" na Flórida, com fortes ventos, ondas e inundações, informou nesta quarta-feira (28) o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu boletim das 18h GMT (15h de Brasília).É iminente o impacto do ciclone de categoria 4 na costa oeste deste estado do sudeste dos Estados Unidos.