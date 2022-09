Naufrágio em Galápagos mata três pessoas e deixa quatro desaparecidos

Moradores foram ao porto depois de saberem de naufrégio com turistas (foto: Carlos Villalba/AFP)

Uma embarcação com 37 pessoas, incluindo vários estrangeiros, afundou na noite de domingo (25) nas Ilhas Galápagos, deixando três mortos e quatro desaparecidos - informaram autoridades equatorianas nesta segunda-feira (26)."De acordo com dados preliminares, três pessoas morreram, 30 foram resgatadas, e quatro estão desaparecidas", afirmou o Serviço Integrado de Segurança do Equador, o ECU911, em um comunicado.O prefeito da Ilha de Santa Cruz, Ángel Yánez, disse ao canal Teleamazonas que, entre os mortos, estão "dois estrangeiros e um equatoriano".Entre as 37 pessoas a bordo, havia pelo menos 14 estrangeiros, procedentes de Israel, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Suíça, segundo uma fonte oficial de Galápagos que pediu à AFP para não ser identificada.A embarcação de passageiros cobria a rota entre as ilhas Isabela e Santa Cruz, segundo ECU911."O navio de cabotagem chamado 'Angy' se encontrava à deriva e estaria afundando", acrescentou a agência.Galápagos, a 1.000 km da costa do Equador, tem flora e fauna únicas no mundo e é um importante centro de atração para os turistas.