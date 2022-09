Novo incêndio florestal fora de controle no oeste dos EUA

Um novo grande incêndio florestal estava fora de controle, nesta segunda-feira (12), no Oregon, oeste dos Estados Unidos, forçando os moradores a fugir e ameaçando cidades inteiras e milhares de casas.



Dezenas de incêndios ativos em Califórnia, Idaho, Oregon, Washington e outros estados do oeste consumiram mais de 3.100 quilômetros quadrados, piorando a qualidade do ar e aprofundando os efeitos devastadores de uma seca que dura mais de duas décadas e que deixou a região ressecada.



O incêndio de Cedar Creek, a leste da cidade de Eugene, no Oregon, teve um crescimento "extremo" no fim de semana e já consumiu 35.100 hectares, aproximadamente o dobro do tamanho de Washington, capital dos EUA, com 0% de contenção até a segunda-feira, segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais (NWCG).



Mais de 1.200 bombeiros e outros funcionários atuam numa área montanhosa acidentada, grande parte em terras florestais nacionais e de difícil acesso.



"Eles estão construindo barreiras longe do fogo ativo, ao longo de estradas e trilhas, onde têm a melhor chance de parar o fogo com sucesso", informou o NWCG.



Evacuações foram ordenadas para os condados de Lane e Deschutes, e as florestas nacionais de Deschutes e Willamette foram fechadas.



Mais de 2.000 casas estão sob ameaça, disseram as autoridades.



Uma fumaça densa envolve a região e, de acordo com o NWCG, "a fumaça também criou uma qualidade do ar insalubre para as comunidades a leste do incêndio, incluindo Bend", uma cidade que serve como porta de entrada para o turismo ao ar livre.



"Todos devem sair daqui o mais rápido possível", disse Herman Schimmel, que recentemente se mudou para a pequena cidade de Westfir, ao jornal The Oregonian.



O oeste dos Estados Unidos vem passando por uma seca histórica há mais de duas décadas, que os cientistas dizem estar piorando devido às mudanças climáticas.



Grande parte do campo está seca, criando as condições para incêndios florestais destrutivos e rápidos.



Um incêndio ainda maior está ativo no noroeste do Oregon, em uma região mais remota.



O incêndio Double Creek, detectado pela primeira vez em 30 de agosto, consumiu 155.000 hectares e foi contido em 15%.



De acordo com o National Interagency Fire Center (NIFC), existem atualmente mais de 90 incêndios em sete estados do oeste: Califórnia, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington e Wyoming.



Mais de 3.100 quilômetros quadrados no total estão queimando, uma área maior que o Parque Nacional de Yosemite, informou o NIFC no domingo.



O "Mosquito Fire", o maior incêndio atualmente na Califórnia, devastou 46.500 hectares nas montanhas de Sierra Nevada e várias pequenas cidades próximas foram evacuadas.



O site oficial da Agência de Bombeiros da Califórnia disse que, embora uma ligeira queda na temperatura tenha retardado um pouco o progresso do fogo, ventos fortes o empurravam para o norte e nordeste, ameaçando centenas de casas.



Enquanto isso, os bombeiros trabalhavam para conter o grande incêndio de Fairview, ao sul de Los Angeles, que matou duas pessoas.



Em Oregon, Washington e Idaho, também foram emitidos alertas para a qualidade do ar devido à fumaça de incêndios florestais.