ONU denuncia "intimidação" na Rússia contra os opositores à guerra na Ucrânia

O Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou nesta segunda-feira (12) a "intimidação" na Rússia dos opositores à guerra na Ucrânia, assim como as "formas de censura" vigentes no país.



Na Rússia, "a intimidação, as medidas restritivas e as sanções contra os que expressam sua oposição à guerra na Ucrânia estão minando o exercício das liberdades fundamentais garantidas pela Constituição, em particular os direitos à liberdade de reunião, de expressão e de associação", afirmou a alta comissária interina, Nada Al-Nashif, no discurso de abertura da 51ª sessão do Conselho de Direitos Humanos.



"A pressão sobre os jornalistas, o bloqueio dos recursos disponíveis na internet e outras formas de censura são incompatíveis com o pluralismo dos meios de comunicação e violam o direito de acesso à informação", acrescentou.



A alta comissária também pediu a Moscou que "reconsidere as medidas adotadas para ampliar o rótulo de 'agente estrangeiro' às pessoas consideradas 'sob influência estrangeira' e para criminalizar os contatos não declarados com representantes de Estados, organizações estrangeiras ou internacionais considerados direcionados contra a 'segurança' da Federação Russa".



A guerra na Ucrânia será um dos temas de debate durante o mês de sessões do Conselho.



O principal organismo de direitos humanos da ONU iniciou em maio uma investigação sobre as violações cometidas pelas tropas russas na Ucrânia.