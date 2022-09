PIB do Reino Unido tem leve alta em julho

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou leve recuperação em julho, com alta de 0,2%, após a queda de 0,6% em junho, estimulado pelo setor de serviços, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



Por outro lado, os setores de produção e construção civil registraram queda durante o período, segundo o ONS, em um momento de crise do poder aquisitivo no Reino Unido, que provoca o temor de recessão.



"A pequena recuperação de 0,2% em julho deve-se à fragilidade do PIB em junho", mês marcado pelo impacto das celebrações do jubileu da rainha Elizabeth II, falecida na quinta-feira passada, que motivaram dois feriados no mês, mais do que a economia está acostumada.



"O mais preocupante é que o PIB de julho permanece abaixo do nível registrado em maio, o que indica uma contração geral nos dois primeiros meses do verão (hemisfério norte)", disse o economista Yael Selfin, da KPMG.



O Banco da Inglaterra anunciou em agosto a previsão de uma recessão no fim de 2022 e durante mais de um ano, provocada por uma inflação superior a 10%, estimulada pelo aumento dos preços da energia desde o início da invasão russa da Ucrânia.