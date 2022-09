Putin adverte Macron sobre 'consequências catastróficas' de ataques ucranianos a Zaporizhia

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou neste domingo (11) seu homólogo francês, Emmanuel Macron, sobre as "consequências catastróficas" dos ataques à usina ucraniana de Zaporizhia, a maior da Europa e ocupada por forças russas, indicou o Kremlin.



Durante uma conversa por telefone com Macron, Putin chamou a atenção para "ataques ucranianos regulares às usinas de Zaporizhia, incluindo o descarte de resíduos radioativos, que podem levar a consequências catastróficas", segundo um comunicado do Kremlin.



O presidente russo também informou das "medidas tomadas por especialistas russos para garantir a segurança da usina e enfatizou a necessidade de pressionar as autoridades de Kiev para que parem imediatamente de bombardear a usina".



A usina nuclear de Zaporizhia, localizada no sul da Ucrânia, está ocupada por tropas russas desde março e, nas últimas semanas, tem sido alvo de ataques a bomba que a Rússia e a Ucrânia culpam uma à outra.