Ucrânia disse que recuperou mais de 3.000 km2 de território no nordeste

A Ucrânia afirmou neste domingo que retomou mais de 3.000 km2 este mês das tropas russas em sua contraofensiva no nordeste do país.



"Desde o início de setembro, mais de 3.000 km2 voltaram ao controle ucraniano. Em torno de Kharkiv começamos a avançar não apenas para o sul e leste, mas também para o norte", disse o general Valeri Zaluzhny em comunicado.



O número é aproximadamente 30% superior à área mencionada no dia anterior pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



A velocidade da contraofensiva aparentemente pegou as forças russas de surpresa.



"A libertação de cidades nos distritos de Kupiansk e Izium da região de Kharkiv continua", disse o exército ucraniano no domingo, coincidindo com o 200º dia desde o início da invasão russa.



O exército russo anunciou no sábado à noite uma redistribuição de suas forças de Kharkiv para concentrar seus esforços na região de Donetsk, mais ao sul.