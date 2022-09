Um líder da região separatista pró-Rússia de Donetsk admitiu neste sábado que a situação está "difícil" no leste da Ucrânia, onde as tropas de Kiev lançaram uma contraofensiva para reconquistar território.



Em vídeo postado no Telegram, o líder, Denis Pushilin, afirma que "a situação é muito difícil" em Lyman, ocupada no final de maio pelas tropas russas, e relata combates "em várias outras cidades" no norte do autoproclamada "República Popular" de Donetsk.