Irã anuncia apreensão de navio de contrabando 'estrangeiro'

As forças iranianas anunciaram a apreensão de um navio "estrangeiro" que traficava combustível no Golfo e a prisão de sua tripulação, informou uma mídia oficial neste sábado.



"Um navio estrangeiro transportando 757.000 litros de combustível contrabandeado foi apreendido", disse o general Ramazan Zirahi, comandante da 2ª Região da Marinha dos Guardiões da Revolução, citado pelo site de uma emissora de televisão.



"Os sete tripulantes, que são cidadãos estrangeiros, foram detidos e entregues à autoridade judiciária", acrescentou o general sem dar mais detalhes.



Nos últimos meses, o Irã relatou a presença de navios nas rotas marítimas do Golfo, de onde se origina e transita grande parte da produção mundial de petróleo.