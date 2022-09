Ao menos 20 mortos em acidente de ônibus na Nigéria

Pelo menos 20 passageiros morreram quando um ônibus colidiu com outro veículo na Nigéria, disseram a polícia e fontes oficiais neste sábado(10).



Devido ao acidente, ocorrido em Lanlate, no estado de Oyo (sudoeste), na sexta-feira, os dois veículos incendiaram.



"Foi um acidente fatal. Contamos 20 corpos, totalmente queimados", disse à AFP Gbenga Obalowo, líder distrital de Ibarapa.



Segundo a fonte, duas pessoas foram internadas no hospital "com queimaduras graves". Para Obalowo, a causa foi uma direção imprudente.



Um oficial da polícia estadual confirmou o acidente e o número de 20 mortos, mas não forneceu mais detalhes.



Acidentes na Nigéria são frequentes, em grande parte devido ao mau estado das estradas e ao desrespeito por muitos motoristas das regras de trânsito.



Em julho, 30 pessoas morreram em uma colisão de três veículos em uma rodovia no estado de Kaduna, noroeste da Nigéria.