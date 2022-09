Wall Street consolida alta no fim de semana

A bolsa de Nova York registrou sua terceira sessão consecutiva de alta nesta sexta-feira (9) graças à volta do entusiasmo dos investidores, que terminaram de digerir as mensagens do do Federal Federal (Fed) sobre as taxas e esperam agora que a inflação ceda.



O Dow Jones fechou em alta de 1,19%, o tecnológico Nasdaq, de 2,11%, e o S&P; 500, de 1,53%.



Para Edward Moya, da Oanda, o mercado foi impulsionado pela volta do apetite pelo risco após várias semanas de recuo.



Angelo Kourkafas, do Edward Jones, considera que a recuperação se deve a que o mercado terminou de processar várias declarações de membros do Federal Reserve (Fed, banco central) sobre o combate agressivo à inflação mediante elevação dos juros.



A bolsa nova-iorquina também tomou nota de que alguns economistas revisaram para baixo seus prognósticos da inflação para os Estados Unidos.



Na terça-feira será conhecido o índice CPI de preços ao consumo para agosto, que dará uma ideia sobre a evolução da inflação nos Estados Unidos.



As criptomoedas se beneficiaram da volta do ânimo para o risco do mercado, depois de um mês de agosto difícil, e os valores do setor urbano subiram, com a Coinbase (+10,66%) e Riot Blockchain (+10,72%).



Outras empresas tecnológicas, como Amazon (+2,66%) e Meta (+4,37%), também registraram altas.



Já a fabricante de armas americana Smith & Wesson derrapou (-6,33% a 12,58 dólares), após anunciar uma queda brutal em suas vendas, após um ciclo de crescimento que durava desde o início da pandemia.