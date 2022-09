Petróleo fecha em alta por pressões sobre oferta e apetite pelo risco

O petróleo registrou alta pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira (9) devido a compras em um bom preço, um maior apetite pelo risco no mercado, ao recuo do dólar e temores sobre a oferta da commodity.



Em Londres, esta combinação de fatores levou o Brent do Mar do Norte para entrega em novembro a 92,84 dólares o barril, 4,13% acima do fechamento de quinta-feira.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 3,89% em Nova York a 86,79 dólares.



O comportamento dos preços desde a quinta-feira "se explica sobretudo pelo retorno do apetite pelo risco", comentou John Kilduff, da Again Capital.



Esta mudança no mercado fez o dólar, valor de refúgio por excelência, ceder, e isso fez cair o preço do petróleo para investidores em outras divisas.



O analista também atribuiu a alta do petróleo à mensagem da Casa Branca, que indicou que não planeja continuar usando maciçamente suas reservas estratégicas depois de outubro.



A ameaça do presidente russo, Vladimir Putin, de cessar a entrega de hidrocarbonetos a qualquer país que ponha um limite aos preços do petróleo russo, um projeto da União Europeia e do G7, também sustentou as cotações.



Segundo Kilduff, a recuperação poderia ceder rapidamente pelos temores de uma recessão global e a onda de confinamentos na China.