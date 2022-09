Líderes africanos pedem fundos para o clima antes da COP27

Líderes de 24 países africanos pediram nesta sexta-feira aos países desenvolvidos que honrem seus compromissos financeiros para ajudar o continente a se adaptar às mudanças climáticas, a dois meses da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP27) no Egito.



"Pedimos aos países desenvolvidos que honrem suas promessas em matéria de financiamento do clima e do desenvolvimento, e que respeitem seus compromissos de dobrar os financiamentos para a transição ecológica, especialmente para a África", pediram os líderes africanos em comunicado.



Representantes de mais de 20 países africanos participaram nesta semana de uma reunião anterior à conferência das partes sobre o clima (COP27), que acontecerá de 6 a 18 de novembro. O encontro aconteceu na Nova Capital Administrativa do Egito, a 50 km do Cairo, e foi concluído hoje.



Em seu comunicado, os líderes lembraram o "impacto desproporcional das mudanças climáticas no continente, dada a sua pequena pegada de carbono, já que África contribui com menos de 4% das emissões de gases do efeito estufa". Além disso, as "florestas da bacia do Congo" são, juntamente com o Amazonas, o principal pulmão verde do planeta e "capturam carbono".



O enviado americano para o Clima, John Kerry, também participou do encontro e declarou na última quarta-feira esperar que a COP27 possa liberar "a energia de que precisamos para mudar o mundo".



Na reunião de cúpula de novembro, um dos pontos-chave será o financiamento para ajudar os países pobres a reduzir suas emissões e fortalecer sua resiliência ante os efeitos das mudanças climáticas.



O objetivo desta conferência é servir de porta-voz aos países africanos "para mobilizar um apoio internacional maior em favor de uma recuperação verde e resiliente na África", segundo a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África.