Blinken se reunirá com López Obrador no México

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, se reunirá com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante sua viagem ao México, na segunda-feira (12), para copresidir o Diálogo Econômico de Alto Nível, anunciou um alto funcionário do Departamento de Estado.



Blinken se reunirá na segunda-feira com López Obrador e seu contraparte mexicano, Marcelo Ebrand, anunciou nesta sexta (9) o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para as Américas, Brian Nichols.



O Diálogo Econômico de Alto Nível entre o México e os EUA é uma plataforma diplomática estratégica e flexível para "avançar nas prioridades econômicas, comerciais e sociais compartilhadas", afirmou na quinta o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado.



Este fórum de alto nível trata de questões como o investimento na fronteira do México com a América Central, para conter a migração.



A visita ocorre em um contexto de queixas dos Estados Unidos e Canadá às reformas energéticas do México no âmbito do tratado comercial norte-americano T-MEC, em que afirmam impedir a competição de empresas no mercado mexicano. Ebrard, porém, antecipou que o tema não está na agenda.



De acordo com dados americanos, antes da pandemia de covid-19, o México era o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, atrás da China, com mais de US$ 675 milhões em comércio anual.



Em julho, o presidente mexicano se reuniu na Casa Branca com seu colega, Joe Biden, com quem estabeleceu uma boa relação, e decidiu cerrar fileiras frente à crise migratória na fronteira e à inflação.



Ambos tentaram suavizar as coisas depois do desprezo na Cúpula das Américas, onde López Obrador se recusou a participar em protesto pela recusa de Washington em convidar os governos da Venezuela, Cuba e Nicarágua.



Blinken viajará para o México acompanhado de sua secretária de Comércio, Gina Raimondo, e o representante comercial adjunto Jayme White.