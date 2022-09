O presidente Volodimir Zelensky anunciou nesta sexta-feira que o Exército ucraniano recuperou 30 localidades do nordeste que haviam caído em mãos russas no começo da invasão ao país.



"Até o momento, as Forças Armadas ucranianas libertaram e recuperaram o controle de mais de 30 localidades na região de Kharkov", fronteira com a Rússia, informou Zelensky em vídeo divulgado nas redes sociais.