Blinken viajará ao México para debater 'prioridades econômicas'

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajará na segunda-feira (12) ao México para copresidir o Diálogo Econômico de Alto Nível, onde serão abordadas as "prioridades econômicas" de ambos os países.



O Diálogo Econômico de Alto Nível entre o México e os EUA é uma plataforma diplomática estratégica e flexível para que as duas nações norte-americanas "avancem nas prioridades econômicas, comerciais e sociais compartilhadas", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, através de um comunicado na quinta-feira à noite.



Este fórum de alto nível trata questões como o investimento na fronteira do México com a América Central, para conter a migração.



Até o momento não é de conhecimento se Blinken encontrará o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entretanto, ele se reunirá com seu colega Marcelo Ebrard.



Sua visita acontece no contexto de denúncias dos Estados Unidos e Canadá às reformas energéticas do México, no âmbito do tratado comercial norte-americano T-MEC, em que afirmam impedir a competição de empresas no mercado mexicano. Ebrard, porém, antecipou que o tópico não está na agenda.



De acordo com dados americanos, antes da pandemia de covid-19, o México era o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, atrás da China, com mais de US$ 675 milhões em comércio anual.



Em julho, o presidente mexicano se reuniu na Casa Branca com seu colega Joe Biden, com quem estabeleceu uma boa relação.



Ambos tentaram suavizar as coisas depois do desprezo na Cúpula das Américas, onde López Obrador se recusou a participar em protesto pela recusa de Washington em convidar os governos da Venezuela, Cuba e Nicarágua.



Blinken viajará para o México acompanhado de sua secretária de Comércio, Gina Raimondo, e o representante comercial adjunto Jayme White, além de outros altos funcionários.