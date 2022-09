Bolsonarista assassina apoiador de Lula após discussão por política no Mato Grosso

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro assassinou com golpes de faca e machado um seguidor do ex-presidente Lula após uma discussão por questões políticas em uma zona rural do Mato Grosso, informou a polícia nesta sexta-feira (9).



A vítima, identificada como Benedito Cardoso, tinha 42 anos e travou uma briga corpo a corpo com o autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos.



O crime aconteceu na noite de quarta-feira (7) em uma chácara em Confresa, município de cerca de 30.000 pessoas em Mato Grosso.



Victor Donizete de Oliveira Pereira, delegado da Polícia Civil em Confresa, afirmou que os homens estavam sozinhos na propriedade rural quando começou uma "discussão por motivos políticos". "A vítima estava defendendo o Lula e, o autor disse que estava defendendo o Bolsonaro", acrescentou.



Cardoso deu um primeiro soco no assassino, que devolveu. A vítima fatal então pegou uma faca para atacar Rafael, que tomou para si a arma branca, o perseguiu e depois o atacou com ela.



Com Cardoso no chão, o assassino o golpeou pelo menos 15 vezes. De acordo com a polícia, Rafael pegou um machado e atingiu Cardoso no pescoço. Ele então tentou esconder as armas e fugiu, segundo Oliveira Pereira.



A polícia deteve o autor do crime assim que ele deu entrada em um hospital para receber atendimento médico.



O Brasil vive sua campanha eleitoral mais polarizada em décadas antes das eleições de 2 de outubro, nas quais Bolsonaro buscará a reeleição e Lula lidera as pesquisas.



O esquerdista mantém 45% das intenções de voto, frente 32% do presidente, segundo pesquisa Datafolha de 2 de setembro.



Diante do clima de tensão, a polícia reforçou o esquema de segurança. Tanto Bolsonaro quanto Lula apareceram em comícios usando coletes à prova de balas e evitaram contato próximo com apoiadores.



Em outro caso de violência política, em 9 de julho, Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, foi morto a tiros em sua festa de 50 anos, em Foz do Iguaçu. O assassino disparou aos gritos de "Aqui é Bolsonaro". Arruda havia decorado sua festa com fotos do líder de esquerda.