Venezuela e Colômbia retomarão voos em 26 de setembro após 5 anos de interrupção

Venezuela e Colômbia reabrirão suas fronteiras terrestres e retomarão voos comerciais, suspensos há cinco anos, anunciaram nesta sexta-feira (9) os presidentes de ambos os países, Nicolás Maduro e Gustavo Petro, uma decisão enquadrada no restabelecimento das relações bilaterais suspensas desde 2019.



Em 26 de setembro "abriremos conjuntamente as fronteiras entre Venezuela e Colômbia. Além disso, retomaremos os voos entre Caracas-Bogotá e Valência-Bogotá", disse Maduro no Twitter.



"No próximo 26 de setembro, abriremos a fronteira entre Colômbia e Venezuela. Como primeiro passo, será retomada a conexão aérea e o transporte de carga entre nossos países. Confirmamos o compromisso do governo de restabelecer as relações de irmandade", tuitou Petro.



Os países retomaram formalmente as relações em 29 de agosto, com a chegada a Caracas do embaixador colombiano Armando Benedetti, assim como a viagem do chanceler venezuelano, Félix Plascencia, à Bogotá.



A companhia aérea Avianca, que realizava mais de 50% dos voos Caracas-Bogotá, suspendeu as operações de e para a Venezuela em julho de 2017, alegando que o fazia para "preservar a segurança" diante de "limitações operacionais".



Isso agravou o êxodo das companhias aéreas internacionais de Caracas, que começou em 2014, quando os preços do petróleo - fonte de 96% das divisas do país - começaram a colapsar, causando um acúmulo de 3,8 bilhões de dólares de dívidas com as companhias aéreas, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



Essa redução na oferta aumentou exponencialmente o custo das passagens nas poucas companhias aéreas disponíveis.



A Venezuela cortou relações com a Colômbia em 2019 como resposta ao apoio da administração do ex-presidente Iván Duque ao líder da oposição venezuelana Juan Guaidó.



Com a normalização das relações, Caracas e Bogotá esperam impulsionar o intercâmbio comercial.



A passagem de veículos de carga foi restringida em 2015, depois que Maduro denunciou uma emboscada de grupos armados em uma patrulha militar venezuelana no estado de Táchira (oeste), onde fica a passagem mais importante entre os dois países.



Depois, foi bloqueada por completo em 2019, em meio a tumultos, com a tentativa fracassada de Guaidó de passar alimentos e suprimentos médicos enviados pelos Estados Unidos para a Venezuela.



Venezuela e Colômbia compartilham uma fronteira de 2.200 quilômetros, onde foi relatada a presença de grupos irregulares, além de máfias dedicadas ao contrabando e outros crimes.