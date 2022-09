Equipe da usina nuclear de Zaporizhzhia foi vítima de arbitrariedades russas

Membros da equipe da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia sofreram prisões e torturas por parte das forças rusas que ocupam a central desde março, afirmou nesta sexta-feira (9) o presidente da Energoatom, a operadora ucraniana da usina, em entrevista à AFP.



"Foi estabelecido um regime de perseguição policial ao pessoal" desde o início da ocupação, denunciou Petro Kotin. "A situação atualmente é muito difícil com torturas, espancamentos e sequestros", acrescentou.



Segundo Kotin, duas pessoas foram "espancadas até a morte" pelas forças russas e cerca de 200 funcionários foram detidos. Além disso, "não sabemos o destino de uma dezena de pessoas, porque foram levadas e desde então não temos informações sobre sua localização", lamentou.



"Os russos procuram os pró-ucranianos no local e os perseguem. As pessoas estão psicologicamente quebradas", disse Kotin, que dirige a agência pública Energoatom, que controla as fábricas ucranianas.



A Rússia nega consistentemente ter cometido abusos na Ucrânia e acusa as autoridades ucranianas de cometerem crimes contra a população, usando civis como escudos humanos.



A usina de Zaporizhzhia, a maior da Europa localizada no sul da Ucrânia, sofre bombardeios regulares dos quais Kiev e Moscou se acusam.