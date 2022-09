Duas mulheres beijam Rei Charles III enquanto ele cumprimentava multidão

Duas mulheres tiveram comportamentos inusitados ao beijar o Rei Charles III. Os gestos de carinho ocorreram enquanto o monarca cumprimentava a multidão antes de entrar no Palácio de Buckingham, em Londres, na manhã desta sexta-feira (9/9). Essa foi a primeira aparição do filho da Rainha Elizabeth II após a morte dela.

Uma delas beijou a mão de Charles III, enquanto a outra deu um beijo no rosto dele. Apesar de incomum, as ações foram autorizadas pelo rei.

Conforme o site da Monarquia Britânica, “não há códigos de comportamentos obrigatórios”, mas é comum observar que muitas pessoas preferem “praticar as formas tradicionais”. Para mulheres, o usual é uma pequena reverência. Já os homens costumam fazer um gesto com a cabeça. Porém, não se deve tocar o monarca e apertar sua mão se ele não o oferecer.

Em entrevista à CNN, Jenny Assiminios, mulher que beijou o rosto de Charles III, explicou o motivo para beijá-lo. “Eu não podia acreditar e eu disse a ele, ‘posso te beijar?’ E ele disse, ‘bem, sim.’ Então eu o garrei e estou muito feliz.”

Veja a foto:

Mesmo que a sucessão seja imediata após o falecimento do monarca anterior , a cerimônia que oficializará a proclamação de Charles como rei do Reino Unido será nesta sábado (10/9) no Palácio de St. James, em Londres.