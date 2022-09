Central nuclear ucraniana em perigo por corte de eletricidade na área (AIEA)

Os bombardeios na cidade onde está localizada a usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia causaram uma queda de energia que compromete "a segurança das operações" da usina, alertou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta sexta-feira (9).



"Os bombardeios causaram um corte total de energia na [cidade de] Energodar e comprometeram a segurança das operações na fábrica de Zaporizhzhia", disse o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, no Twitter.



"Isso é totalmente inaceitável. Não pode continuar", acrescentou Grossi, que pediu a "cessação imediata dos bombardeios na área" disputada por tropas russas e ucranianas.



"Só assim será garantida a segurança do pessoal da central e o restabelecimento permanente da energia elétrica em Energodar e na torre elétrica da central", sublinhou.



Grossi disse que soube dos bombardeios nesta sexta-feira a partir de relatórios de especialistas da AIEA no local, que relataram "uma situação grave à noite".



A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está ocupada por tropas russas desde março e tem sido alvo nas últimas semanas de ataques que Rússia e Ucrânia se acusam mutuamente.