Venezuela e Colômbia reabrirão suas fronteiras terrestres e retomarão voos comerciais, suspensos há cinco anos, anunciaram nesta sexta-feira (9) os presidentes de ambos os países, Nicolás Maduro e Gustavo Petro, uma decisão enquadrada no restabelecimento das relações bilaterais suspensas desde 2019.



Em 26 de setembro "abriremos conjuntamente as fronteiras entre Venezuela e Colômbia. Além disso, retomaremos os voos entre Caracas-Bogotá e Valência-Bogotá", disse Maduro no Twitter.



"Confirmamos o compromisso do governo de restabelecer as relações de irmandade", tuitou Petro.