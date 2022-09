Ataque deixa dezenas de civis mortos no Mali

Dezenas de civis morreram em um ataque de jihadistas afiliados ao grupo Estado Islâmico (EI) em Talataye, cidade do norte do Mali, indicaram um funcionário local e um responsável de um grupo armado nesta sexta-feira (9).



O ataque foi acompanhado de intensos combates entre eles e outros grupos armados na região, incluindo jihadistas rivais, acrescentaram as fontes.



"O que mais nos preocupa é a situação humanitária, a população está abandonada à sua própria sorte", afirmou o funcionário local, que pediu anonimato.



"Mais de 45 civis morreram quando o Estado Islâmico tomou a cidade (na terça-feira), queimaram casas, o mercado e outros lugares", disse.



Um funcionário do Movimento para a Salvação de Azawad (MSA), um dos grupos armados envolvidos nos combates, calculou que 30 civis morreram.



Mali, um dos países mais pobres do mundo, luta contra as insurgências separatistas e jihadistas desde 2012.



A violência que começou no norte e depois se espalhou para centro do país matou milhares de civis e soldados.