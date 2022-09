Serviços de segurança russos dizem ter desmantelado um ataque contra um edifício militar

Os serviços de segurança russos (FSB) afirmaram nesta sexta-feira (9) que desmantelaram uma tentativas de incendiar um edifício militar na região de São Petersburgo e ter detido três suspeitos, um tipo de ataques que se multiplicam na Ucrânia desde a ofensiva na Ucrânia.



O FSB apontou em um comunicado que esses três residentes da cidade de Víborg, a cerca de cem quilômetros da segunda cidade russa, "tinham a intenção de queimar um edifício administrativo que pertence ao ministério da Defesa russo".



Foi aberta uma investigação por "tentativa de ato terrorista", informou o FSB, um crime que pode gerar duras penas de prisão.



Desde o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia no final de fevereiro, a imprensa russa noticiou várias dezenas de casos de coquetéis molotov sendo jogados ou degradados contra prédios oficiais em todo o país.



Esses incidentes, abafados na imprensa estatal, são dirigidos sobretudo aos centros onde são recrutados os soldados e são enviadas as convocações de serviço militar obrigatório de um ano.



Na Rússia, as críticas à ofensiva da Ucrânia, em público ou na Internet, são firmemente reprimidas. Segundo a ONG OVD-Info, mais de 16.000 pessoas que se manifestaram contra o ataque foram presas desde fevereiro.