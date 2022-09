'Ele era desengonçado mas educado', diz passista que sambou com Charles

Quarenta e quatro anos antes de herdar o trono britânico, o agora rei Charles 3º, então um garotão solteiro de 29 anos, protagonizou um momento que entrou para a história do Carnaval carioca.

Corria o ano de 1978 e depois de dois dias em São Paulo, onde -oh!- chegou a cair do cavalo em um evento de polo, ele desembarcou no Rio. Um de seus compromissos era no Palácio da Cidade, sede da prefeitura, onde, entre outras agendas a cumprir, assistiria a uma apresentação da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.