Charles III será proclamado oficialmente rei no sábado durante uma reunião do Conselho de Sucessão prevista en Londres, informou o Palácio de Buckingham em um comunicado.



O conselho se reunirá às 10H00 (6H00 de Brasília) no Palácio St. James e a proclamação será lida em público uma hora depois de uma sacada da residência, seguida por outros atos em todas as nações que integram o Reino Unido.