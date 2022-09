Imperador do Japão elogia as muitas "conquistas e contribuições" da rainha Elizabeth II

O imperador do Japão, Naruhito, elogiou nesta sexta-feira (9) as "muitas conquistas e contribuições" da rainha Elizabeth II e disse que sente "profunda dor" por sua morte.



"Expresso meu mais sincero respeito e gratidão pela rainha pelas muitas conquistas e contribuições que realizou", afirmou em um comunicado divulgado pela Agência da Casa Imperial.



"Sua forma de sempre desejar paz e tranquilidade no mundo impressionou profundamente muitas pessoas", acrescentou o imperador.



O primeiro-ministro Fumio Kishida também expressou "profunda dor" e disse que a morte é uma "grande perda não apenas para o povo britânico, mas também para a comunidade internacional".



Kishida afirmou que a rainha Elizabeth II "contribuiu em grande medida para o fortalecimento das relações entre Japão e Reino Unido".



Em 1975, a rainha fez a primeira visita a Japão de um monarca britânico e se reuniu com o então imperador Hirohito.



As bandeiras no Japão foram hasteadas a meio mastro em respeito pela morte da monarca.