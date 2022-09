Incêndio florestal na Califórnia dobra de tamanho

Um incêndio florestal nos arredores de Los Angeles dobrou de tamanho em menos de 24 horas, disseram nesta quinta-feira (8) os bombeiros, enquanto o oeste dos Estados Unidos vivia mais um dia de calor sufocante.



Milhares de pessoas receberam ordens para evacuar diante do incêndio crescente Fairview, que já se estendeu para 7.700 hectares.



"O comportamento ativo do fogo ocorreu nas áreas leste, sul e norte do incidente", informou o Cal Fire.



"O fogo se ativará com um movimento primário para o leste".



Duas pessoas morreram no incêndio, que teve início na segunda-feira, em meio a uma onda de calor que durou mais de uma semana e registrou temperaturas que passaram reiteradamente dos 43ºC em partes de Califórnia, Nevada e Arizona.



O calor abrasador pôs enorme pressão sobre a rede elétrica da Califórnia, pois os lares aumentaram o uso do ar condicionado.



Isto levou a um chamado diário para economizar energia a fim de evitar apagões, incluindo alertas de texto enviados aos celulares.



O operador da rede elétrica comemorou a cooperação das pessoas, que ajudaram a manter as luzes acesas em todo o estado durante a semana.



Espera-se que na quinta-feira seja declarado outro "Alerta Flex", quando se pedirá que se aumentem os termostatos e se apaguem os principais eletrodomésticos durante horários de ponta.



Os meteorologistas dizem que a onda de calor começará a se dissipar nos próximos das, mas advertiram que a Califórnia ainda não está fora de perigo.



"O calor perigoso também continua afetando o Estado Dourado, já que se prevê que as altas temperaturas voltarão a alcançar os três dígitos [em graus Fahrenheit] tanto hoje quanto na sexta-feira, particularmente nas regiões do interior do vale", informou o Serviço Meteorológico Nacional.