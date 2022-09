Os preços do petróleo se recuperaram nesta quinta-feira (8), depois de terem registrado baixas por dez dias, graças às compras a um bom preço em um contexto de ameaças de redução ainda maiores das exportações russas de combustíveis.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,30%, fechando a 89,15 dólares.



Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) com entrega em outubro subiu 1,95% a 83,54 dólares.



As duas referências do mercado de petróleo fecharam na quarta-feira em seu menor nível desde janeiro. Em dez dias, o WTI perdeu 16%.