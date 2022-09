As grandes datas da vida de Charles III

Confira algumas das principais datas que marcaram a vida de Charles até sua chegada ao trono nesta quinta-feira (8):



- 14 de novembro de 1948: nasce no Palácio de Buckingham Charles Philip Arthur George, primogênito da princesa Elizabeth e segundo na linha de sucessão ao trono britânico.



- 6 de fevereiro de 1952: morre seu avô, o rei George VI, e sua mãe se torna a rainha Elizabeth II. Aos três anos, Charles é o herdeiro direto do trono.



- Abril de 1962: ingressa no internato de Gordonstoun, na Escócia.



- 1º de julho de 1962: é designado príncipe de Gales por sua mãe em uma cerimônia televisionada no Castelo de Caernarfon.



- 1970: forma-se na Universidade de Cambridge.



- 1971 a 1976: serviu na Marinha Real Britânica.



- 27 de agosto de 1979: seu tio-avô e confidente Lord Luis Mountbatten é assassinado em um atentado do grupo armado irlandês IRA.



- 29 de julho de 1981: casa-se com Lady Diana Spencer em uma cerimônia realizada na Catedral de St. Paul, em Londres, assistida por cerca de 750 milhões de espectadores em todo o mundo. Diana se torna a princesa de Gales.



- 21 de junho de 1982: nasce o príncipe William.



- 15 de setembro de 1984: nasce o príncipe Harry.



- 9 de dezembro de 1992: Charles se separa oficialmente de Diana.



- 28 de agosto de 1996: sai o divórcio de Charles e Diana.



- 31 de agosto de 1997: Diana morre em um acidente de carro em Paris enquanto era perseguida por paparazzi. Charles insiste que ela seja enterrada com honras reais.



- 9 de abril de 2005: casa-se com a mulher por quem era apaixonado há muitos anos e com quem manteve uma escandalosa relação extramatrimonial, Camilla Parker Bowles, na prefeitura de Windsor.



- 29 de abril de 2011: seu filho William se casa com Kate Middleton na Abadia de Westminster.



- 19 de maio de 2018: acompanha Meghan Markle, cujo pai está ausente, ao altar para se casar com seu filho Harry.



- 7 de março de 2020: Harry critica seu pai em uma entrevista à televisão nos Estados Unidos, para onde se mudou junto com a esposa após deixar a monarquia no início de 2020. O príncipe acusa Charles de estar asfixiado pela tradição.



- 9 de abril de 2021: perde seu pai, o príncipe Philip, que morre pouco antes de completar seu centenário.



- 8 de setembro de 2022: morre sua mãe, a rainha Elizabeth II, cercada por sua família no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava o verão. Seu herdeiro automaticamente se torna rei, com o nome Charles III.