Catorze pessoas morreram e outras 26 continuavam desaparecidas após o naufrágio nesta quinta-feira (8) de uma embarcação irregular de passageiros no estado do Pará, informaram a Marinha e as autoridades locais.



"Havia 70 pessoas na embarcação. Trinta pessoas foram resgatadas com vida e 14 corpos já foram encontrados", informou em nota o governo do estado do Pará, segundo o qual o acidente ocorreu quando o barco se deslocava pela baía de Marajó, rumo à capital, Belém. A Marinha informou, por sua vez, que as buscas continuam.