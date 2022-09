O exército ucraniano disse nesta quinta -feira (8) que recuperou cidades sob controle russo na região de Kharkiv (nordeste), no Donbass (leste) e no sul da Ucrânia, em uma contraofensiva contra as forças de Moscou.



Na região de Kharkiv, as tropas ucranianas "penetraram 50 quilômetros além das linhas inimigas" e libertaram "mais de 20 cidades", afirmou um alto funcionário do Estado-Maior ucraniano. As forças de Kiev também "libertaram várias cidades" no sul e avançaram nas áreas de Kramorsk e Slovinsk, localizadas no Donbass, de acordo com a mesma fonte.