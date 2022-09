Austrália aprova histórico projeto de lei sobre mudanças climáticas

A Austrália aprovou nesta quinta-feira (8) seu primeiro projeto de lei sobre mudanças climáticas em uma década, consagrando pela primeira vez em sua legislação a meta de atingir zero emissões até 2050.



A lei, que era uma promessa eleitoral do novo governo de centro-esquerda, visa reduzir as emissões desta economia fortemente dependente do carvão em 43% em relação aos níveis de 2005.



Para o governo, a lei encerra uma década de inação climática.



O texto foi amplamente apoiado por sindicatos e setores econômicos.



A Austrália, um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás natural, demorou a adotar metas climáticas, mesmo com o país sendo atingido por incêndios florestais e inundações cada vez mais intensos.



Embora as novas metas sejam mais ambiciosas do que o corte de 26% a 28% planejado pelo governo anterior até 2030, a legislação foi criticada por alguns por não fazer o suficiente e por não proibir novos projetos de carvão e gás.



"43% não é suficiente", comentou à AFP o astro do rugby David Pocock, que se tornou senador.



"Mas é um começo (...) acho importante que legislamos com respeito a um objetivo", considerou.



Pocock é um dos candidatos que chegaram ao poder nas últimas eleições com a promessa de uma ação mais rápida e efetiva para frear as mudanças climáticas.



A questão climática foi fundamental para a queda do governo de coalizão conservador anterior, depois que os incêndios florestais no final de 2019 e início de 2020 destruíram 5,8 milhões de hectares no leste da Austrália.