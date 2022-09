Prisão perpétua para estudante que matou dois professores com um machado

(foto: Pixabay)

Um tribunal sueco condenou um aluno de 18 anos, que matou dois professores de sua escola com um machado, à prisão perpétua nesta quinta-feira (8/9).O jovem foi preso logo após o ataque, que ocorreu na Malmö Latin School, na terceira maior cidade da Suécia, localizada no sul do país."São dois assassinatos muito brutais e as vítimas sofreram muito", disse o juiz Johan Kvart, em nota. Também acrescentou que o comportamento do jovem só poderia ser considerado "especialmente atroz".Segundo fontes judiciais, o aluno é a pessoa mais jovem a ser condenada à prisão perpétua na história moderna da Suécia.A sentença ocorre após a modificação de uma lei que permitia penas mais leves a jovens culpados de crimes graves.O Tribunal de Malmö indicou que não pôde determinar as razões exatas dos assassinatos.O jovem admitiu os fatos e declarou ao tribunal que achava que não tinha lugar na sociedade, mas que não tinha coragem de cometer suicídio. No dia da agressão pensou que não sairia vivo da escola.Um exame psiquiátrico determinou que ele sofria de transtornos do espectro autista, mas de acordo com o tribunal, nada indica que ele sofre de "um grave distúrbio psiquiátrico".O advogado do jovem apelará da sentença.