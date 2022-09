"Todo mundo quer que eu concorra em 2024", afirma Donald Trump

O ex-presidente americano Donald Trump voltou a insinuar que pode entrar na campanha pela Casa Branca em 2024, o que "faria muita gente feliz", de acordo com uma entrevista que concedeu a um canal de televisão indiano.



"Todo mundo quer que eu concorra. Estou liderando as pesquisas", disse Trump em um trecho de uma entrevista ao canal NDTV que será exibida na íntegra nesta quinta-feira.



"Eu tomarei uma decisão em um futuro muito próximo, eu suspeito. E acho que muitas pessoas ficarão muito felizes", acrescentou.



O bilionário, de 76 anos, voltou a rejeitar os resultados das eleições de 2020, nas quais foi derrotado pelo presidente democrata Joe Biden, alegando que foram fraudadas.



"Há tremendas provas, há evidências tremendas", insistiu.



Em agosto, agentes do FBI revistaram a casa do ex-presidente em Mar-a-Lago (Flórida) por suspeita de que ele guardava ilegalmente documentos confidenciais de seu mandato na Casa Branca (2017-2021).



No sábado, durante um comício na Pensilvânia, Trump denunciou uma "invasão vergonhosa" e chamou a operação de "farsa de justiça".



Trump também está sendo investigado por seus esforços para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e por seu papel no violento ataque de seus partidários ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.