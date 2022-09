Os médicos da rainha Elizabeth II, de 96 anos, estão "preocupados" com sua saúde e recomendaram que ela seja colocada sob supervisão médica em seu castelo escocês de Balmoral, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (8).



"Após uma nova avaliação esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob vigilância médica", diz o comunicado.



Sua família foi informada da situação, especificou a agência britânica PA, enquanto a primeira-ministra Liz Truss expressou a preocupação do país com a notícia.